Несмотря на то, что перед отпуском большинство женщин стремится приблизиться к идеальной форме, активно работая в фитнес-клубах над стройной и подтянутой фигурой, стоит трезво оценить свои силы. Выбирать купальник нужно не для желаемого идеала, а для любимой себя, которую вы ежедневно видите в зеркало.
Купить купальник в Новосибирске можно на любой вкус и кошелек. Тем больше поводов остановиться на модели своего размера и подходящего вам стиля.
Не так давно разновидностей женской пляжной одежды было всего две: слитный купальник и раздельный. С тех пор мода шагнула далеко вперед и фасонов стало много больше. Сейчас цель получения загара перестала быть основным фактором выбора, а ее место заняла оригинальность и необычный вид купального костюма. Недорого купить купальник можно следующих видов:
Перед выбором пляжной одежды определитесь, какая форма вам ближе:
Классические женские формы правильных пропорций - песочные часы. Счастливым обладательницам такого тела подойдут любые купальники в Новосибирске. Вам остается лишь сосредоточиться на выборе цвета и пляжных аксессуаров, оттеняющих вашу красоту.
Девушкам с фигурой типа "груша" (или А-формы), при которой верхняя часть существенно уже нижней, уже придется купить онлайн купальник, скрадывающий этот дисбаланс. Это не так сложно, как может показаться: нужно визуально сделать плечи шире и отвлечь внимание от крупных бедер. Любой магазин купальников легко представит вам нужные модели: бюстгальтер или топ должен завязываться вокруг шеи для оптического увеличения плеч. Геометрические рисунки или яркий принт на лифе также хорошо справятся с поставленной задачей. Низ купального костюма должен быть простым и не иметь объемных завязок или поясов. Однотонные трусики-ретро есть в наличии на нашем сайте.
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Для того, чтобы купальник не терял свой вид и прослужил как можно дольше, следует строго придерживаться следующих правил:
Стирайте купальник после каждого использования вручную в холодной воде до 25 %С с использованием мягких моющих средств. Если крем или лосьон для загара попал на ткань, удалите с помощью губки и шампуня.
Не стирать в стиральной машине, не использовать теплую или горячую воду, не кипятить и не применять отбеливающие средства (используйте только мягкие стиральные порошки). Откажитесь от использования ополаскивателя. Он может способствовать высвобождению волокон эластана из полотна.
Химическая чистка изделия запрещена. Перед стиркой дополнительно обращайте внимание на этикетку, где указаны символы по уходу.
Не оставляйте на продолжительное время купальник в мокром и свернутом виде. Не кладите мокрый купальник в полиэтиленовый пакет без доступа воздуха. Не рекомендуется сушить изделие под прямыми солнечными лучами, сушите изделие в тени в расправленном виде, предварительно вывернув его наизнанку. Не гладить.
Если изделие имеет в своем составе флуоресцентные цвета, примите во внимание, что такое изделие наиболее чувствительно к солнечным лучам. Флуоресцентные цвета выцветают быстрее. чем обычные под воздействием прямых солнечных лучей, хлора из бассейна и морской соли. Это естественно и связанно с техническими характеристиками флуоресцентных красителей.
Хлор, используемый в бассейнах, и морская соль негативно влияют на изделие и могут привести к вытягиванию ткани, выцветанию или преждевременному изнашиванию, поэтому после каждого купания в бассейне, в море изделие рекомендуется тщательно споласкивать.
Повышенное воздействие на ткань купальника может привести к порче изделия. Защищайте свой купальник от контакта с острыми и неровными поверхностями. Имейте в виду, что острые и неровные поверхности, такие как: бортики бассейна, водные горки и подобные вещи могут привести к образованию потертостей и деформации ткани купальника.
* Скидки не распространяются на уцененные товары и товары со скидкой, пляжную обувь и товары по стоимости менее 500 рублей.
** Скидки распространяются только при покупке товаров в розничном магазине.